Признаки передачи коронавируса от человека к человеку зафиксировали в трех странах

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В трех странах зафиксированы признаки передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Оно пройдет 30 января в Женеве. Комитет рассмотрит вопрос о необходимости объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

ВОЗ также предупредила о возможности возникновения в странах "завезенных случаев" коронавируса нового типа. В организации также разработали рекомендации, которые помогут властям справиться с подобными случаями.

По последним данным, новым вирусом в Китае заражено почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.

Китай передал РФ геном коронавируса. Это позволило российским специалистам создать экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека. Стороны совместно разрабатывают вакцину от заболевания.

В свою очередь, Минздрав России разработал проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.

