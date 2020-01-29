ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой пневмонии в Китае

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Всемирная организация здравоохранения созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Заседание пройдет 30 января в Женеве.

Комитет планирует принять решение, нужно ли объявлять международный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением 2019-nCoV в Китае.

Кроме того, ВОЗ предупредила о возможности возникновения в странах "завезенных случаев" коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости. В организации также разработали рекомендации, которые помогут властям справиться с подобными случаями.

Ранее ВОЗ оценила опасность коронавируса 2019-nCoV на международном уровне как высокую. До этого организация оценивала угрозу как крайне высокую для Китая, высокую для региона и умеренную на международном уровне. Однако в этой формулировке была допущена ошибка, которую затем исправили.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались.

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению вируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Для профилактики коронавируса ведомство выпустило рекомендации для граждан. Рекомендуется пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки перед едой, а также после посещения многолюдных мест.

