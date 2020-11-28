Лукашенко заявил о перехвате переговоров Тихановской

Фото: ТАСС/Сергей Шелег/БелТА

Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы Белоруссии оппозиционеров, сообщает РИА Новости.

По его словам, во время этих переговоров оппозиционный лидер Светлана Тихановская якобы заявила, что ничего не решает. Это поразило белурусского лидера, признался он.

Он предполагает, что Тихановскую "держат" в Литве, поскольку западным силам нужен такой человек.

Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву через несколько дней после выборов президента в стране. Позднее Белоруссию также покинули несколько членов Координационного совета оппозиции.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что при новой Конституции страны уже не будет работать президентом. Глава республики подчеркнул, что никогда не допустит того, чтобы при принятии новой Конституции "кто-то сфальшивил" или были сфабрикованы выборы.

Лукашенко до этого сообщил, что является сторонником принятия новой Конституции Белоруссии. По его словам, она должна быть в первую очередь выгодна для республики, "чтобы потом страна не обвалилась". Лукашенко также заверил, что убежден в необходимости скорректировать полномочия президента республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался на пост президента в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Позднее результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.

