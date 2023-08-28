Телеканал Fox News показал карту Турции без Стамбула – СМИ

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Американский телеканал Fox News показал карту Турции без Стамбула, турецкая общественность восприняла это как провокацию, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Sabah.

"Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции", – отмечается в сообщении.

Газета указала, что телеканал на регулярной основе распространяет в Турции сфабрикованную информацию. Он пытается "трепать нервы" государству во время выборов и землетрясений Кахраманмараше.

До этого бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией, который может обернуться третьей мировой войной.

Ранее ведущий Fox News Шон Хэннити назвал Джо Байдена позором США. По его мнению, президент считает себя неприкасаемым и не может поверить в то, что его спрашивают о крупном скандале вокруг его сына.

Такер Карлсон опубликовал видеообращение после увольнения с канала Fox News