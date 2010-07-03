В Испании дети массово заболели "синдромом оборотня"

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В Испании 17 младенцев заболели гипертрихозом, или "синдромом оборотня". Это произошло из-за ошибки фармацевтической компании, которая вместо другого лекарства продала средство для стимуляции роста волос – миноксидил, пишет газета El Pais.

По информации издания, медики диагностировали гипертрихоз у 17 новорожденных в испанских регионах Андалусия, Валенсия и Кантабрия. Как пояснили на предприятии Farma-Qumica Sur, из-за внутреннего сбоя вызывающий рост волос миноксидил поступил в продажу под видом омепразола. В настоящее время фармацевтическая фабрика закрыта из-за "серьезных нарушений, обнаруженных в правилах контроля за изготовлением лекарств", отмечает газета.

Гипертрихоз проявляется в избыточном росте волос на тех участках, для которых волосяной покров нехарактерен в силу пола и возраста человека.

В начале августа во Франции девочка отравилась моющим средством, которое ей подали вместо яблочного сока в элитном ресторане. Малышку экстренно доставили в больницу города Нант. Врачи ввели пострадавшую в состояние искусственной комы. Отец ребенка сообщил прессе, что из-за отравления его 22-месячная дочь может лишиться пищевода.