Американец купил спорткар на деньги для помощи бизнесу при пандемии

10:26
Фото: ТАСС/Michael Debets/Pacific Press via ZUMA Wire
Жителя американского штата Флорида обвинили в мошенничестве за покупку спортивного автомобиля на деньги, выделенные по программе помощи предпринимателям в условиях пандемии, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что 29-летний житель Майами Дэввид Хайнс подал заявку, чтобы ему в качестве помощи выделили 13,5 миллиона долларов. В итоге банк одобрил ему кредит на сумму 3,9 миллиона долларов, которые Хайнс мог не возвращать, если подтвердит, что деньги пошли на выплату зарплат сотрудникам предприятия.
Когда деньги поступили на счет предпринимателя, он решил их потратить и купил для личного пользования автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска стоимостью 318 тысяч долларов, а также отправился в роскошные магазины и на курорты Майами-Бич.
На момент ареста на счету Хайнса оставалось около 3,4 миллиона долларов. Теперь мужчине грозит наказание до 30 лет лишения свободы.
Ранее москвича задержали за мошенничество с авиабилетами на 700 тысяч рублей. По данным следствия, подозреваемый не работал в авиационной отрасли и помочь с билетами не мог.
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