Москвича задержали за мошенничество с авиабилетами на 700 тыс рублей

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Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с авиабилетами на 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.

Заявление в полицию написал 35-летний мужчина, который сообщил, как знакомый убедил его, что может помочь приобрести билеты по выгодной цене. Потерпевший перевел на счет мошенника деньги, но билетов не получил.

По данным следствия, подозреваемый не работал в авиационной отрасли и помочь с билетами не мог. Он бесплатно забронировал билеты через интернет, а в качестве доказательства прислал скриншот.

"Переписку с заявителем мужчина вел якобы от лица представителей авиакомпании, используя адрес электронной почты с ее наименованием", – рассказал Васенин.

По его словам, когда мошенник получил деньги, он перестал выходить на связь и скрылся.

Васенин добавил, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого арестовали.

В мае полицейские задержали в центре столицы подозреваемую в мошенничестве при продаже медицинских масок. По данным следователей, к сотрудникам полиции обратилась женщина, заявившая, что в соцсети познакомилась с гражданкой, распространявшей маски. Договорившись о покупке, женщина перевела мошеннице 33 тысячи рублей в качестве предоплаты товара. В скором времени продавец перестала выходить на связь, маски не были отправлены.

