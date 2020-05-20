Полиция задержала подозреваемую в мошенничестве при продаже масок в столице

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полицейские задержали в центре столицы подозреваемую в мошенничестве при продаже медицинских масок. Об этом рассказала Агентству "Москва" начальник отдела по связям со средствами массовой информации УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Татьяна Дугина.

По данным следователей, к сотрудникам полиции обратилась женщина, заявившая, что в соцсети познакомилась с гражданкой, распространявшей маски.

"Договорившись о покупке, женщина перевела на счет банковской карты продавца денежные средства в размере 33 тысяч рублей в виде предоплаты за доставку товара", – сообщила Дугина. В скором времени продавец перестала выходить на связь, маски не были отправлены.

В результате следственных действий сотрудники уголовного розыска задержали на улице Большой Дмитровке подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя москвичка. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

19 мая было возбуждено уголовное дело из-за размещения ложной информации о том, что в Москве продавали медицинские маски, переданные Китаем в качестве гуманитарной помощи. Так, на показанной этикетке были только сведения о сертификации товара.

С 12 мая в столице введен масочный режим. Он действует в городском транспорте и других общественных местах. За нарушение грозят штрафы. Горожанам нужно надевать перчатки и маски для посещения общественных мест.