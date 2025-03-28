Bloomberg: Индия не приняла танкер с российской нефтью в свой порт

Фото: 123RF/npershaj

Танкер Andaman Skies, перевозивший российскую нефть под флагом Гондураса, не смог зайти в индийский порт Вадинар для разгрузки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Груз предназначался для индийской госкомпании Indian Oil. По информации журналистов, танкер загрузился в Мурманске 24 февраля – до покупателя нефть должна была дойти 30 марта.

Однако судно не пропустили в порт из-за отсутствия необходимой документации. Согласно местным правилам, танкер с нефтью должен быть не старше 20 лет для захода в порт. Корабль также могут пропустить при наличии специального сертификата, который выдает компания с соответствующими полномочиями.

Данный танкер был построен в 2004 году, его сертифицировала консалтинговая компания Dakar Class. Индийские власти не признают сертификат этой организации, из-за чего порт не может принять судно. По данным СМИ, танкер все еще остается без движения между Оманом и Индией.

В начале января стало известно о том, что танкер Eventin лишился управления и начал дрейфовать близ острова Рюгена. Корабль направлялся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет.

Эвакуация экипажа не потребовалась, на помощь Eventin направили многоцелевое судно Arkona, аварийный буксир и специальную команду для буксировки, а также самолет Dornier Do 228.

Позже СМИ сообщили, что таможня Германии конфисковала танкер Eventin. В немецкую собственность вместе с самим судном перешли около 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро.