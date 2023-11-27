В Чехии пройдет крупнейшая в истории страны забастовка профсоюзов

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В понедельник, 27 ноября, в Чехии пройдет забастовка профсоюзов, которая охватит сотни предприятий с примерно миллионом работников, а также персонал 70% школьных учреждений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулу.

Он подчеркнул, что запланированная забастовка станет самой крупной акцией протеста за всю историю Чехии. Участники забастовки оказались возмущены недавно подписанным властями правительственным пакетом мер по оздоровлению госфинансов, включающему снижение госдотаций, отмену нескольких налоговых льгот, повышение НДС на ряд товаров и услуг, а также изменение условий выплаты пенсий и прочие жесткие меры.

Данные реформы повлекут за собой повышение инфляции и отрицательно скажутся на росте экономики, считают профсоюзы и местная оппозиция.

Стршедула заявил, что правительство неохотно идет на социальных диалог. Так, профсоюзы выдвинули ряд предложений по корректировке данного пакета мер, однако чешские министры согласились обсудить только малую часть из них.

Планируется, что в понедельник многие компании прервут производственный процесс минимум на час, а на тех предприятиях, где режим производства этого не позволяет, рабочие вывесят плакаты с поддержкой протестов.

Акции уже поддержали профсоюзы работников транспорта, образования, культуры, железнодорожников, здравоохранения и прочих отраслей, а также представители советов по делам пожилых людей и по делам инвалидов.

В сентябре этого года начались забастовки на заводах трех крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis. Работники выступали с требованиями значительного повышения зарплат, а также улучшения пенсионного обеспечения и увеличения отпусков.

В конце октября профсоюз работников автопрома США United Auto Workers заявил о прекращении забастовки в связи с достижением предварительного соглашения с автоконцернами.

Дефицит автозапчастей возник в США из-за забастовки