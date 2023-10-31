Профсоюз работников автопрома США прекратил забастовку

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Профсоюз работников автопрома США United Auto Workers заявил о прекращении забастовки, которая продлилась полтора месяца, в связи с достижением предварительного соглашения с автоконцернами. Об этом сообщает РИА Новости.

Забастовки на заводах трех крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis начались в сентябре этого года. Работники выступали с требованиями значительного повышения зарплат, а также улучшения пенсионного обеспечения и увеличения отпусков.

"Теперь, когда у нас есть революционное предварительное соглашение с GM, мы официально заканчиваем нашу забастовку против каждого из большой тройки", – сообщил лидер профсоюза Шон Фейн.

Из-за забастовки в США возник дефицит автозапчастей. Объединенный профсоюз работников автомобилестроения остановил работу 38 центров распределения запасных деталей и автокомпонентов.

Дефицит автозапчастей возник в США из-за забастовки