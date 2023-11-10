Disney отложила премьеры фильмов Marvel из-за забастовок актеров – СМИ

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Компания Disney приняла решение отложить премьеру новых проектов киновселенной Marvel, пишет издание Variety.

Среди фильмов числятся "Дэдпул-3", "Капитан Америка: о дивный новый мир" и приквел "Короля льва". По данным СМИ, это произошло из-за забастовок Гильдии киноактеров США.

"После нескольких месяцев спекуляций на фоне остановки работ, вызванной недавно завершившейся забастовкой SAG-AFTRA, "Дэдпул-3" откладывается компанией Walt Disney. Вместо 3 мая 2024 года триквел комиксов теперь должен появиться в кинотеатрах 26 июля 2024 года", – говорится в сообщении.

Помимо указанных картин, компания решила перенести премьеру "Громовержцев". Эту картину и продолжение "Капитана Америки" покажут зрителям уже в 2025 году. Кроме того, Disney перенесла показ фильма "Блэйд" с 15 февраля 2025 года на 7 ноября 2025-го.

Днем ранее стало известно, что голливудские актеры прекратили забастовку после достижения соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов. Актерам удалось добиться меры защиты от "угроз искусственного интеллекта", повышения минимальных выплат, а также "бонуса за участие в потоковом вещании".

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