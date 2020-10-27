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В районе Триумфальной арки в Париже проводится эвакуация из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку. Вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности.

16 октября в Париже произошел теракт. Мужчина обезглавил учителя в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Трагедия случилась в 17:00 по местному времени возле учебного заведения.

По данным СМИ, убитый учитель получал угрозы от родителей своих учеников. Сообщалось, что он обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.

Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова. Преступник сейчас мертв, его застрелили прибывшие на место трагедии полицейские.

На следующий день Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

В посольстве РФ заявили, что предполагаемый убийца не имел отношения к России, поскольку с 2006 года жил во Франции.

