Лукашенко рассказал о террористических угрозах в стране

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна столкнулась с террористическими угрозами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, протестующие в Белоруссии занимаются прямым вредительством.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей", – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал протестующих "организованными преступными группами", а их деятельность – террористической.

В Белоруссии, в частности в Минске, начались акции протеста после выборов президента 9 августа. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до сих пор, а 26 октября один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.

При этом официальные власти отрицают демонстрации и забастовки на заводах.

