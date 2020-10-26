Власти Белоруссии опровергли информацию о забастовках на заводах

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Власти Белоруссии не располагают информацией о начале массовых забастовок на предприятиях страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпрома республики Чеслава Шульгу.

"По состоянию на 10:00 понедельника у нас такой отрицательной информации нет", – отметил Шульга.

Ранее глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что с 26 октября в стране начинается общенациональная забастовка. Сегодня некоторые белорусских СМИ сообщали, что рабочие бастуют на ряде крупных предприятий страны. Кроме того, отмечалось, что они призывают к отказу от работы своих коллег.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста. Сообщалось, что демонстранты хотели занять центр города, но милиция не позволила им это сделать. Кроме того, были задержаны порядка 120 человек.

Протесты в Белоруссии начались после проведения президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его оппонент Светлана Тихановская – 10,12%.