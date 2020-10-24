Стали известны подробности переговоров Лукашенко и Помпео

20:54
Фото: kremlin.ru
Телеканал ОНТ рассказал о подробностях переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майкла Помпео.
В частности, глава РБ заявил, что Россия является главным союзником его страны. Лукашенко подчеркнул, что РФ не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. В то же время оба государства готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, заявил президент страны.
ОНТ сообщает, что Лукашенко рассказал Помпео о национальном диалоге, который идет внутри Белоруссии. В свою очередь глава Госдепартамента США заявил, что он остается "приверженцем суверенитета и независимости страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью".
Сообщается, что Лукашенко и Помпео также обсудили внутриполитическую обстановку в США и РБ. Кроме того, стороны провели дискуссию по поводу последних событий в международных отношениях.
Ранее США отказались признать Лукашенко легитимным президентом страны. В американском Госдепартаменте заявили о сфабрикованности прошедших в РБ президентских выборов. В ведомстве отметили, что избрание Лукашенко не было ни свободным, ни честным.
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: