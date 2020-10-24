Стали известны подробности переговоров Лукашенко и Помпео

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Телеканал ОНТ рассказал о подробностях переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майкла Помпео.

В частности, глава РБ заявил, что Россия является главным союзником его страны. Лукашенко подчеркнул, что РФ не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. В то же время оба государства готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, заявил президент страны.

ОНТ сообщает, что Лукашенко рассказал Помпео о национальном диалоге, который идет внутри Белоруссии. В свою очередь глава Госдепартамента США заявил, что он остается "приверженцем суверенитета и независимости страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью".

Сообщается, что Лукашенко и Помпео также обсудили внутриполитическую обстановку в США и РБ. Кроме того, стороны провели дискуссию по поводу последних событий в международных отношениях.

Ранее США отказались признать Лукашенко легитимным президентом страны. В американском Госдепартаменте заявили о сфабрикованности прошедших в РБ президентских выборов. В ведомстве отметили, что избрание Лукашенко не было ни свободным, ни честным.