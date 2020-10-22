У России и Белоруссии немного друзей в мире – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире у Москвы и Минска мало союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики провел встречу с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Позже в Минске планируется заседание коллегии спецслужб двух стран.

"В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного", – заявил Лукашенко.

По словам президента, Россия и Белоруссия обязаны реагировать на враждебные действия других государств.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что Соединенные Штаты готовят революцию в Молдавии. По его словам, этот сценарий может быть приведен в исполнение, если на президентских выборах победит Игорь Додон.

