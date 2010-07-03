Авиакомпания начала продавать билеты подальше от "кричащих детей"

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В Японии начали продавать билеты на места подальше от шумных маленьких детей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По информации издания, Japan Airlines предложила пассажирам новую услугу: при покупке билетов клиентам предоставляют карту, на которой места, где сидят дети, отмечены специальным знаком. Таким образом, у пассажиров появилась возможность выбрать кресло вдали от "кричащего ребенка".

Отмечается, что новую услугу ввели после поста одного из пассажиров. Мужчина рассказал об изматывающем 13-часовом полете под крик ребенка на соседнем кресле. Интернет-пользователи посоветовали ему проявить терпение или в следующий раз воспользоваться наушниками.

Однако в Japan Airlines подошли к вопросу серьезно. "Значок "дети" позволяет другим пассажирам знать, что там сидит ребенок", – сказано о новой услуге на сайте компании. При этом представители перевозчика предупредили, что значок может не появиться, если билет забронирован через третье лицо или самолет придется сменить в последнюю минуту.

На нововведение Japan Airlines уже отреагировали в Госдуме. Член думского комитета по транспорту и строительству Сергей Тен раскритиковал идею мест со знаком "дети" и вместо этого предложил использовать беруши. "Ну что ты сделаешь, если сложно маленькому человечку в самолете лететь", – пояснил депутат, добавив, что тем, кого беспокоит плач, в самолете выдают беруши. "В противном случае нам придется еще и информировать, где собаки будут лаять, где кошки мяукать", – цитирует Сергея Тена Агентство "Москва". По мнению парламентария, идея карты с обозначением мест, на которых сидят дети, не очень актуальна.

Ранее сообщалось, что Utair оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов. Авиакомпания потребовала от матери-одиночки, приезжавшей с сыновьями на операцию в Курган, приобрести дополнительные места на обратный рейс для обоих детей. В результате вместо 16 тысяч рублей женщина была вынуждена заплатить 60 тысяч. В том же месяце она получила компенсацию.