Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов

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Компанию Utair оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

"Штраф составил 50 тысяч рублей по статье 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей") и статье 14.5 КоАП РФ ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации"). Кроме того, за неисполнение требований прокурора тоже штраф – 50 тысяч рублей", – сказал представитель Уральской транспортной прокуратуры.

В феврале жительница Хабаровска, мать-одиночка, приехала со своими сыновьями-близнецами в город Курган на операцию в центр имени Илизарова. Когда они возвращались домой, авиакомпания потребовала, чтобы женщина приобрела 11 билетов на самолет для двоих детей. Вместо 16 тысяч рублей она была вынуждена заплатить 60 тысяч.

Авиакомпания пояснила, что один ребенок, которого нужно перевозить на носилках, займет девять мест, а второй, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Мама близнецов рассказала, что деньги на обратную дорогу ей помогли собрать родственники. В том же месяце женщина получила компенсацию. Деньги возместила одна из компаний Хабаровска.

Позднее в российской авиакомпании Utair заявили, что социальные службы не связывались с компанией, чтобы обсудить условия перевозки маломобильных пассажиров. Также в компании добавили, что для безопасности перелета маломобильных пассажиров обязаны быть установлены специальные носилки в салоне самолета. Носилки весят 140 килограммов, и авиакомпании требуется время, чтобы установить их.

Похожий скандал с авиакомпанией Utair произошел в мае прошлого года. Тогда подростка-инвалида не пустили на борт самолета, который следовал в Москву. Мальчик ездил туда на операцию из Приморья, домой он возвращался в гипсе.

В салон лайнера подростка не пустили, потому что он якобы занимал слишком много места, и также предложили в качестве альтернативы купить два билета. Причиной отказа стало то, что при оформлении билета не было указано, что подростку требуется специальная поддержка. Только через три дня мальчик вместе с отцом все-таки смог улететь в пункт назначения.

