В США выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

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В США за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Reuters.

Так, за прошедшие сутки в США было зафиксировано 40 870 случаев заражения COVID-19. Данное значение стало максимальным за время пандемии.

Таким образом, общее число заболевших в стране превысило 2,4 миллиона человек.

Наиболее высокими темпами инфекция распространяется в Айдахо, Алабаме, Аризоне, Вайоминге, Джорджии, Калифорнии, Миссисипи, Миссури, Неваде, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Флориде и Южной Каролине. При этом в некоторых перечисленных штатах были смягчены ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Ранее в Техасе и Флориде были вновь закрыты бары из-за новой вспышки коронавируса. По мнению губернатора Техаса Грега Эбботта, рост числа заражений обусловлен открытием заведений.

22 июня в ВОЗ заявили о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире. Свыше 116 тысяч случаев инфицирования пришлось на Северную и Южную Америку.