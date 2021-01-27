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Москва 24

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В мире

09:36

Bloomberg оценило ситуацию с отсутствием вакцинации на Украине

за рубежом медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На данный момент Украина является самой большой страной в Европе среди тех, которые еще не начали вакцинацию своих граждан. Об этом заявили в агентстве Bloomberg.

"Проблема проста: властям страны нечего дать 42 миллионам граждан, поскольку поставки вакцины, которые обеспечивает правительство, либо не были разрешены для использования, либо еще не поступили", – говорится в материале.

Автор статьи подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский не решит эту проблему, то она может обернуться серьезными геополитическими последствиями для страны и усилением давления на него самого.

В настоящее время власти Украины закупили единственную партию вакцины китайского производства, которая должна поступить в страну в течение четырех недель.

"Проблема в том, что она еще не зарегистрирована для использования", – говорится в тексте.

Также автор напомнил о заявлении Зеленского, который объявил, что Украина скоро должна получить 1 миллион доз вакцины от "ведущей международной компании", не уточнив никаких подробностей.

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что в Крыму под властью России местное население уже начало вакцинироваться препаратом "Спутник V". Луганская и Донецкая народные республики также готовятся к началу вакцинации при содействии России.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что регистрация на Украине российской вакцины невозможна до окончания третьей фазы испытаний.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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