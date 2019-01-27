Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

27 января, 20:51

СМИ сообщили о давлении США на Евросоюз из-за "Северного потока − 2"

за рубежом политика

27 января, 20:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Вашингтон потребовал от Брюсселя предпринять активные действия против реализации проекта "Северный поток − 2". Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителя Белого дома.

"Мы хотим, чтобы проект был остановлен", − заявил изданию сотрудник американской администрации. "Настало время для действий", − добавил он.

США выступают против "Северного потока − 2", так как убеждены в серьезных геополитических последствиях для партнеров Вашингтона в Европе. Белый дом даже пригрозил санкциями европейским подрядчикам строительства газопровода. В частности, в середине января американский посол в Германии Ричард Гренелл не исключил возможность введения санкций против немецких компаний, поддерживающих "Северный поток – 2".

При этом, согласно данным исследования социологического института Forsa, около 67% немцев не считают, что проект газопровода "Северный поток - 2" несет в себе какую-либо угрозу для Германии. Против его реализации высказались лишь 13% опрошенных.

Газопровод "Северный поток – 2", протяженность которого составит свыше 1,2 тысячи километров, пройдет по Балтийскому морю. Ожидается, что его пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

В конце декабря к строительству газопровода приступили в Финляндии. Над проектом работает крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit.

за рубежом политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика