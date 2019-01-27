СМИ сообщили о давлении США на Евросоюз из-за "Северного потока − 2"

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Вашингтон потребовал от Брюсселя предпринять активные действия против реализации проекта "Северный поток − 2". Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителя Белого дома.

"Мы хотим, чтобы проект был остановлен", − заявил изданию сотрудник американской администрации. "Настало время для действий", − добавил он.

США выступают против "Северного потока − 2", так как убеждены в серьезных геополитических последствиях для партнеров Вашингтона в Европе. Белый дом даже пригрозил санкциями европейским подрядчикам строительства газопровода. В частности, в середине января американский посол в Германии Ричард Гренелл не исключил возможность введения санкций против немецких компаний, поддерживающих "Северный поток – 2".

При этом, согласно данным исследования социологического института Forsa, около 67% немцев не считают, что проект газопровода "Северный поток - 2" несет в себе какую-либо угрозу для Германии. Против его реализации высказались лишь 13% опрошенных.

Газопровод "Северный поток – 2", протяженность которого составит свыше 1,2 тысячи километров, пройдет по Балтийскому морю. Ожидается, что его пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

В конце декабря к строительству газопровода приступили в Финляндии. Над проектом работает крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit.