США разрабатывают тактику информационной войны против России – СМИ

Фото: Москва 24

Соединенные Штаты готовят тактику информационной войны против России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на газету Washington Post.

Отмечается, что активизация киберкомандования Штатов связана с опасениями насчет вмешательства Москвы в выборы американского президента, которые запланированы в 2020 году.

По версии издания, информационная война в случае вмешательства России в выборный процесс коснется высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Однако о главе государства речь не идет, так как это сочли слишком провокационным.

Ранее WP сообщал о проведении киберкомандованием Вооруженных сил США "наступательной кибероперации" против российского "Агентства интернет-исследований" в ноябре 2018 года во время промежуточных выборов в стране. Офис компании в Санкт-Петербурге был отключен от Интернета на несколько дней.