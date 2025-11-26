Форма поиска по сайту

26 ноября, 21:06

В мире

Нотр-Дам установил рекорд по посещаемости с момента открытия после пожара

Фото: TASS/Zuma

Собор Парижской Богоматери побил рекорд по посещаемости с момента открытия 7 декабря 2024 года после пожара. В нем побывали уже 11 миллионов человек, сообщает газета Figaro со ссылкой на настоятеля-протоирея Оливье Рибадо Дюма.

Как указало издание, за год в Нотр-Даме прошло 1,6 тысячи богослужений.

Вместе с тем Дюма выразил озабоченность большим наплывом туристов, отметив, что основная задача состоит в сохранении молитвенной атмосферы.

"Это хорошая цифра, но мы не хотели бы устанавливать рекорды из года в год", – сказал настоятель.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели.

Ранее СМИ сообщили, что Вестминстерский дворец, в котором британский парламент проводит заседания, находится в аварийном состоянии. Автор материала указала на наличие мышей в здании и возможности пожара в нем. Тем не менее реставрация дворца пока не входит в приоритетные задачи правительства Великобритании.

