Серебряный слиток весом около 2 тонн представили в ОАЭ

Фото: mediaoffice.ae

Зона свободной торговли DMCC представила самый большой в мире серебряный слиток в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Его вес составляет 1 971 килограмм, сообщила пресс-служба правительства Дубая.

Слиток был официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

"Слиток, представленный на Дубайской конференции по драгоценным металлам (DPMC) 24 ноября, посвящен году основания Объединенных Арабских Эмиратов и символизирует национальное честолюбие, мастерство и инновации", – говорится в сообщении.

Длина слитка достигает 1,3 метра. В будущем его планируется токенизировать и реализовать инвесторам.

Ранее цена фьючерса на серебро превысила 54 доллара за тройскую унцию впервые в истории. 13 ноября стоимость драгметалла увеличилась на 6,01%, до 54,0350 доллара. Позже она ускорила рост на 6,34% и составила 54,2 доллара.

