Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 18:20

В мире

Серебряный слиток весом около 2 тонн представили в ОАЭ

Фото: mediaoffice.ae

Зона свободной торговли DMCC представила самый большой в мире серебряный слиток в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Его вес составляет 1 971 килограмм, сообщила пресс-служба правительства Дубая.

Слиток был официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

"Слиток, представленный на Дубайской конференции по драгоценным металлам (DPMC) 24 ноября, посвящен году основания Объединенных Арабских Эмиратов и символизирует национальное честолюбие, мастерство и инновации", – говорится в сообщении.

Длина слитка достигает 1,3 метра. В будущем его планируется токенизировать и реализовать инвесторам.

Ранее цена фьючерса на серебро превысила 54 доллара за тройскую унцию впервые в истории. 13 ноября стоимость драгметалла увеличилась на 6,01%, до 54,0350 доллара. Позже она ускорила рост на 6,34% и составила 54,2 доллара.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика