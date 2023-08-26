На Украине признали, что система медицинского обеспечения была не готова к боевым действия

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Украинская система здравоохранения не была подготовлена к работе в условиях боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяну Остащенко.

"Фактически мы же понимаем, что ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы и виды предоставления медицинской помощи. Поэтому каждый день мы сталкиваемся с новыми проблемами", – сказала она.

Среди основных вызовов Остащенко назвала большое число раненых, травмы, с которыми медицина не сталкивается в мирное время, а также работу военно-врачебных комиссий. По ее словам, система комиссий не была рассчитана на такое количество лиц, которые должны пройти комиссию.

Сообщается, что на начало августа потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, с февраля 2022 года превысили 150 тысяч человек убитыми и ранеными.

До этого сообщалось, что для достижения какого-либо успеха в противостоянии с Россией Украине нужно мобилизовать до 3 миллионов человек. По подсчетам журналистов, население Украины составляет более 30 миллионов человек, в связи с чем общая численность ВСУ может достигать 3 миллионов человек.