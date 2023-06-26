В Катаре отменили все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

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Минздрав Катара объявил об отмене всех ограничений, которые действовали с начала пандемии COVID-19. Об этом говорится на странице министерства в Twitter.

В частности, местному населению больше не нужно надевать маски при входе в медучреждения, как и сотрудникам организаций по обслуживанию клиентов.

Вместе с тем Минздрав напомнил местным жителям, что им следует избегать посещения поступивших в больницы пациентов, если у тех имеются какие-либо признаки респираторной инфекции, в том числе повышенная температура, кашель или насморк.

Ранее сообщалось, что американская национальная разведка не нашла свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавируса в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире сохраняется угроза появления более заразного и вызывающего сильное тяжелое течение болезни варианта коронавируса.

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