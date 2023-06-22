Вирусолог оценил шансы распространения лихорадки денге в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Переносчиками лихорадки денге являются комары, которые широко распространены в странах с тропическим и субтропическим климатом. Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Новосибирской области зафиксированы пять случаев лихорадки денге и один – малярии. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что все заболевшие выезжали за границу.

"Лихорадка денге распространяется комарами определенного вида, который у нас не распространен. Она не передается от человека к человеку без комара. Поэтому широкого распространения в нашей стране она не получит", – подчеркнул эксперт.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Если в Новосибирской области выявили случаи, необязательно, что лихорадка денге разнесется по всей России или по всему миру. В мире всегда есть много случаев заболевания этой инфекцией во всех южных тропических странах. Но она не может быть причиной большой эпидемии в России или тем более пандемии.

Лихорадка денге – тяжелое заболевание, способное привести к летальному исходу. "Это достаточно тяжелое заболевание, которое в особенности угрожает детям. Нужно проводить мероприятия, направленные на защиту людей от укусов комаров. Это главная мера профилактики", – заключил вирусолог.

Ранее в Роспотребназдоре напомнили российским туристам о рисках во время поездки за рубеж заразиться заболеваниями, от которых нет доступных вакцин. В частности, речь идет о государствах Южной Америки и Африки. Отмечается, что в этих регионах есть не только малярия, но также лихорадка денге и чикунгунья. Кроме того, последние две инфекции встречаются на островах Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии.

