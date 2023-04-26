В Евросоюзе остановят торговлю сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

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Совет Евросоюза принял несколько законов в рамках климатической программы "Fit for 55 in 2030", которая предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом пишет "Коммерсант".

Для реализации плана и достижения в будущем углеродной нейтральности ЕС намеревается сократить продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в Евросоюз продукции, для собственных же предприятий планируется последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы.

Согласно опубликованным документам, в ЕС пришли к выводу, что в перспективе ближайших десяти лет оба механизма необходимо остановить, учитывая серьезность климатической угрозы.

Также наращивание темпов осуществления зеленого плана отчасти объясняется последствиями спецоперации на Украине, а именно энергокризисом в прошлом году, который, как отмечается, делает ускоренный энергопереход для Евросоюза практически безальтернативным.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в Минприроды предложения о необходимости улучшения нормативно-правовой базы, которая позволит контролирующим органам лучше реагировать на жалобы граждан о присутствии в воздухе неприятных запахов.

До этого стало известно, что главный инженер, физик Виктор Господинов получил патент на изобретение, помогающее снизить в несколько раз содержание углекислого газа в атмосфере при помощи дорог.