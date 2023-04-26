Турция вводит пошлины в 130% на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 1 мая

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Власти Турции вводят с 1 мая пошлины в 130% на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Соответствующий документ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

В этом документе указана таблица с типами продукции растительного происхождения и регионами, для которых были установлены новые пошлины на импорт.

Так, для всех регионов установили таможенный сбор в 130%, кроме Сингапура – из этой страны часть продукции можно будет импортировать в Турцию с уплатой пошлины в 16,2%. Также нулевые пошлины остались для Боснии и Герцеговины.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не станет присоединяться к антироссийским санкциям до тех пор, пока ограничительные меры против РФ не введет ООН.

До этого стало известно, что Турция после начала использования газа с месторождения "Сакарья" в Черном море хочет продолжать закупать импортный газ, в том числе российский.