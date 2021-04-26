Японцы пригрозили спортсменам из России акулами

09:28
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Японское издание Daily Shincho рассказало о тренировках российских спортсменов-серфингистов на Курильских островах.
В статье говорится, что россияне не только увлечены спортом, но и подробно изучают тихоокеанское побережье Кунашира, составляя специальные карты.
Таким образом, как пишет автор материала, в стране демонстрируют фактический контроль России над северными территориями. Это вызвало активный отклик японских читателей в комментариях, сообщает News.ru.
"Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами. И отучим русских использовать серфинг в политических целях!" – предложил один из комментаторов.
Ранее в Японии заговорили о блокаде Южных Курил. Японский политолог уточнил, что речь идет о проливах между материковой Россией и Южными Курилами – Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский). По его мнению, только если заблокировать их, российские власти осознают важность решения территориальной проблемы.
В ответ на это в Госдуме отметили, что в Конституцию внесены определенные поправки, призванные гарантировать целостность российского государства, его территории.
СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
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