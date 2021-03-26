В Великобритании назвали причину смерти внука Назарбаева

03:29
Фото: instagram.com/aisultann
Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости.
Как сообщили РИА Новости представители семьи Назарбаевых в Великобритании, такую версию озвучила коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс.
Правоохранительные органы сделали заключение, основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра.
Они пришли к выводу, что причины смерти 29-летнего Айсултана, боровшегося с зависимостью несколько лет, не вызывают подозрений.
"Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся", – заявила семья Назрабаевых.
В октябре 2019 года суд Лондона приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским.
Приговор предполагал испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости. В августе 2020 года старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига сообщила о смерти сына.
До этого Айсултан попросил в Великобритании политическое убежище, опасаясь за свою безопасность. Он обвинял казахстанские власти в коррупции и заявлял о давлении со стороны членов своей семьи.
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