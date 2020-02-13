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В мире

17:06

Внук Назарбаева попросил Великобританию о политическом убежище

за рубежом

Фото: соцсети

Айсултан Назарбаев, который является внуком бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, обратился к британским властям о предоставлении политического убежища, сообщают порталы КазТАГ и Vlast.kz со ссылкой на якобы его страницу в Facebook.

В соцсети он сообщил, что обладает сведениями о широкомасштабной коррупции, осуществляемой правительствами России и Казахстана. Причиной бегства из страны он назвал давление со стороны семьи.

"Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужа Кайрата Шарипбаева)", – сказал Айсултан.

Также в своей записи он обратился к правительству США. Айсултан спросил, почему американцы при желании установить демократию во всем мире вводят санкции против России, при этом игнорируя ситуацию в Казахстане.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и бизнесмена Рахата Алиева, найденного мертвым в тюрьме в Вене в феврале 2015 года. В настоящий момент он проживает в Великобритании, где закончил Королевскую военную академию.

В октябре 2019 года внука бывшего президента Казахстана осудили на условный срок за укус полицейского, когда тот помешал ему покончить с собой.

Ранее на юге Казахстана произошла драка между местными жителями, которая переросла в массовые беспорядки. В результате потасовки, охватившей несколько деревень, пострадали 137 человек, 10 из них погибли.

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