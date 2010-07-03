Внук Назарбаева приговорен в Лондоне к условному сроку

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Суд в Лондоне приговорил внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским, сообщает РИА Новости.

В начале июня Айсултан Назарбаев проник на частную территорию, после чего оказал сопротивление прибывшим на место инцидента полицейским.

По данным британских СМИ, молодой человек укусил за руку сержанта полиции, когда пытался прыгнуть с балкона квартиры в районе Ковент Гарден.

Вынесенный приговор также предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.