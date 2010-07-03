Скотленд-Ярд подтвердил информацию о попытке самоубийства внука Назарбаева

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Скотленд-Ярд подтвердил информацию СМИ о том, что внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой в квартире незнакомца в Лондоне, сообщает РБК.

Инцидент произошел 5 июня в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден. Назарбаев укусил констебля Росса Сэмбрука, который пытался помешать ему совершить самоубийство.

По данному факту возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции. Его рассмотрит Королевский суд лондонского района Саутуарк.

Айсултан Назарбаев является сыном старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги.

В марте Назарбаев объявил об отставке. Одновременно он сообщил, что до выборов президента Казахстана выполнять обязанности главы временно будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

9 июня Токаев победил на выборах. Он набрал 70,96% голосов избирателей. На пост главы государства претендовали семь кандидатов.