Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

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Количество погибших в результате массовых беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек, сообщил телеканал "Хабар 24".

"Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области возросло до 10 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в центральную больницу района с огнестрельными ранениями, но об их состоянии не уточняется.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. Конфликт перекинулся в села Аукаты и Боланбатыр, в результате пострадали 137 человек, сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан сохранять единство страны и не позволять его нарушать. По поручению президента была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе для расследования причин конфликта, оценки ущерба и восстановления собственности пострадавших.

Кроме того, Токаев поручил привлечь к ответственности лиц, которые призывали к межнациональной розне. По данному факту ведется расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков".

В настоящее время ситуация в районе стабилизирована.