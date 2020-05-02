Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому спикер Сената Дарига Назарбаева освобождается от депутатских полномочий.

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", – приводит ТАСС выдержку из документа.

Известно, что старшую дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева единогласно избрали председателем Сената в 2019 году. До того она являлась председателем комитета верхней палаты парламента по международным делам.

Ранее сообщалось о том, что внук Назарбаева попросил Великобританию о политическом убежище. В соцсети он сообщил, что обладает сведениями о широкомасштабной коррупции, осуществляемой правительствами России и Казахстана. Причиной бегства из страны он назвал давление со стороны семьи.