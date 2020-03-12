Президент Казахстана отменил парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить военный парад, приуроченный к 75-летнему юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы", – объявил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Курмангали.

Местные власти настроены перенести ранее анонсированные международные форумы. При этом президент Токаев настаивает на продолжении работы предприятий малого и среднего бизнеса.

На данный момент в Казахстане не выявлено случаев заболевания коронавирусом.

При этом в России пока не планируется отменять московский парад Победы, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тысяч человек. По последним сведениям, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. При этом количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.

