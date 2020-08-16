Фото: facebook.com/aisultan.nazarbayev

Дочь Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана. Ее слова приводятся на странице Фонда Нурсултана Назарбаева в Facebook.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", – говорится в сообщении.

Ранее о кончине внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сын экс-спикера Сената Дариги Назарбаевой Айсултан сообщили СМИ. Новостной портал zakon.kz писал, что он умер сегодня ночью в Лондоне.