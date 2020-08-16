СМИ сообщили о кончине внука первого президента Казахстана Назарбаева

Скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сын экс-спикера Сената Дариги Назарбаевой Айсултан. Об этом сообщает новостной портал zakon.kz.

По его информации, он умер сегодня ночью в Лондоне.

"Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны. Айсултану Рахатовичу было [почти] 30 лет", – говорится в сообщении.

В 2019 году Скотленд-Ярд заявил, что Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой в квартире незнакомца в Лондоне. В районе Ковент-Гарден он укусил констебля Росса Сэмбрука, который пытался помешать ему совершить самоубийство. Было возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции.

Суд приговорил Назарбаева к году лишения свободы. Приговор также предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.

В 2020-м внук президента обратился к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. В соцсети он написал, что обладает сведениями о широкомасштабной коррупции, осуществляемой правительствами России и Казахстана. Причиной бегства из страны молодой человек назвал давление со стороны семьи.