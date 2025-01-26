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Мировые лидеры не поздравили президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, главу Украины не стала поздравлять и президент Молдавии Майя Санду, которая находилась в этот день в Киеве.

25 января Зеленскому исполнилось 47 лет.

Ранее СМИ писали, что Зеленский в настоящее время переживает сложный период. Регулярные провалы на фронте и чувство полной безысходности, как утверждают журналисты, заставляют его все чаще срываться и делать необдуманные заявления.

Кроме того, глава Украины стал стремительно терять союзников, что значительно сокращает его шансы на сохранение власти в стране, указал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

