Китай начал разрабатывать вакцину от нового коронавируса

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Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая начали разработку вакцины от нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что к настоящему времени ученым уже удалось выделить вирус. Сейчас они отбирают лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

В воскресенье число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек, 56 пациентов умерли. Более половины всех случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания.

Накануне из столичного отеля в Войковском районе были госпитализированы граждане КНР. Сообщалось, что у семи человек была повышенная температура. Медики вынесли предварительный диагноз ОРВИ.

Ранее медикам пришлось проверять на признаки пневмонии 13-летнего мальчика из Китая, который вместе с семьей прилетел в Шереметьево. Во время полета он пожаловался на боли. В результате обследования новый коронавирус у него не подтвердился.

Также врачи накануне проверяли на наличие вируса пятерых студентов-уроженцев Китая, обучающихся в Иркутске. Симптомов нового типа пневмонии у них обнаружено не было.

