В Днепре возникли серьезные проблемы после серии взрывов в городе

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Мэр Днепра Борис Филатов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о возникших серьезных проблемах в городе после серии произошедших ранее взрывов. Об этом сообщает RT

"Все работают. Все в координации: военная администрация, городская власть, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть некоторые серьезные проблемы", – отметил он.

В частности, сообщается о повреждении нескольких электростанций, включая Славянскую ТЭС. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре, Харькове, Киеве и Запорожье.

Позже российское Минобороны подтвердило, что РФ нанесла массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по военно-промышленным объектам противника, а также поразив аэродромы, скопления живой силы и техники врага.

