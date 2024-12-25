Польша подняла в небо авиацию из-за якобы активности России на Украине

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Польская авиация была поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, пишет RT со ссылкой на публикацию оперативного командования родов вооруженных войск страны в соцсети X.

"Военная авиация стала действовать в воздушном пространстве Польши", – отмечается в сообщении.

Ранее российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских БПЛА. 26 из них уничтожены над Белгородской областью, еще 23 – над Воронежской, по 3 – над Курской, Брянской и Тамбовской областями, еще один уничтожен над Азовским морем.

Между тем на Украине объявлялась масштабная воздушная тревога, на этом фоне вводились превентивные отключения электроэнергии.

