25 ноября, 20:20

В мире

Ирина Акулович освобождена от должности гендиректора БелТА

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ об отстранении Ирины Акулович от должности гендиректора крупнейшего информагентства "Белорусское телеграфное агентство" (БелТА).

По данным телеграм-канала "Пул первого", она планирует трудоустроиться на другую работу.

Акулович была назначена на пост гендиректора БелТА в апреле 2018 года. До этого она почти 9 лет работала директором гостелерадиокомпании "Могилев".

В 2012 году Акулович было присвоено звание заслуженного журналиста Белоруссии за открытие национальной школы мультимедийной журналистики и подготовку кадров для работы в информационной среде, а также за развитие кросс-медийных проектов.

Ранее Лукашенко назначил бывшего министра промышленности Александра Рогожника на пост посла Белоруссии в России. Занимавший до этого должность диппредставителя Дмитрий Крутой стал главой администрации белорусского лидера. Он уже работал в этой структуре с 2020 по 2022 год перед назначением послом в РФ.

