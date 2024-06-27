Лукашенко назначил Рогожника послом в России

Фото: minprom.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника, передает телеграм-канал "Пул Первого".

До этого занимавший должность диппредставителя Дмитрий Крутой стал главой администрации белорусского президента. Он уже работал в этой структуре с 2020 по 2022 год перед назначением послом в РФ.

До этого Гульнара-Клара Самат была освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в РФ и в Республике Армения по совместительству с резиденцией в Москве. Она перешла на другую работу.

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