27 июня, 13:44Политика
Лукашенко назначил Рогожника послом в России
Фото: minprom.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника, передает телеграм-канал "Пул Первого".
До этого занимавший должность диппредставителя Дмитрий Крутой стал главой администрации белорусского президента. Он уже работал в этой структуре с 2020 по 2022 год перед назначением послом в РФ.
До этого Гульнара-Клара Самат была освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в РФ и в Республике Армения по совместительству с резиденцией в Москве. Она перешла на другую работу.
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