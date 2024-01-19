Путин назначил нового посла России в Японии

Фото: mid.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении новым российским послом в Японии Николая Ноздрева, который являлся директором третьего департамента Азии МИД РФ. Этот документ размещен на портале правовой информации.

Ноздрев в 1994 году выпустился из МГИМО и после этого стал работать в МИД РФ. Затем с 2010 по 2015 год его назначили старшим советником и посланником посольства России в Австралии, а с 2018 года он занимал должность замдиректора третьего департамента Азии МИД РФ.

Ранее сообщалось, что новый посол Японии в Москве Акира Муто приступил к своим обязанностям в начале декабря 2023 года. Предыдущий посол Тоехису Кодзуки перед завершением своей дипмиссии дал пресс-конференцию в столице, на которой подвел итоги восьми лет работы в России.



Новый американский посол Линн Трейси впервые посетила МИД РФ