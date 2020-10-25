Помпео призвал Лукашенко отпустить политтехнолога Шклярова в США

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Фото: twitter.com/me_vitali
Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова.
Как сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, политтехнолог был задержан "ошибочно".
По данным Российской ассоциации по связям с общественностью, Шкляров известен участием в избирательных кампаниях за рубежом. В частности, он работал на выборах Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса. В России Шкляров сотрудничал с Ксенией Собчак.
Политтехнолога задержали 29 июля в Гомеле, где проживает его мать. Он проходит обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского.
19 октября его адвокат Антон Гашинский сообщил, что в Шклярову изменена мера пресечения на домашний арест. Согласно информации СМИ, Шкляров в последнее время проживал в Соединенных Штатах, его супруга является американской гражданкой.
По версии белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных названием "Страна для жизни". "Страна для жизни" – видеоблог Тихановского, мужа бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.
Блог модерировал гражданин России Дмитрий Попов, который был задержан в июне. По данным ОНТ, в России Попов вел паблики "радикального движения "Мужское государство", после чего попал в команду Тихановского. Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая.
В отношении них возбуждено уголовное дело из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с сотрудниками милиции. Правозащитники республики считают блогера политическим заключенным. Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии.
Однако он не смог зарегистрироваться в ЦИК, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста. В результате зарегистрировалась его жена.
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