Крысу наградили медалью за храбрость при поиске мин в Камбодже

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Фото: twitter.com/HeroRATs
В Камбодже крысу по кличке Магава наградили медалью за храбрость при поиске наземных мин и взрывчатки.
Грызуну удалось обнаружить 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию 141 000 квадратных метров. Крыса стала первым в мире животным, кроме собак, получившим эту награду, пишет газета The Mirror.
Отмечается, что на территории Камбоджи во время гражданской войны с 1975 по 1998 год было заложено до шести миллионов наземных мин. Таким образом, работа животных сохраняет жизни местного населения.
Ранее щенка лабрадора, который не хотел обучаться разыскивать взрывчатку по запаху, исключили из учебного класса собак-саперов ЦРУ. Решение объяснили тем, что не стоит заставлять собаку выполнять работу, которая ей не по душе.
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