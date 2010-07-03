Крупнейший аэропорт в мире открылся в Пекине

В Пекине состоялось торжественное открытие одного из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин, сообщает ТАСС. В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.
На момент открытия пропускная способность аэропорта составит около 45 миллионов пассажиров в год, что поможет значительно снизить нагрузки на воздушное сообщение китайской столицы в период проведения в Пекине зимней Олимпиады в 2022 году.
В 2025 году новая авиагавань примет 72 миллиона пассажиров, а в 2040 году – 100 миллионов.
Уже 25 сентября авиаузел примет первые рейсы, хотя воздушную гавань введут в эксплуатацию 30 сентября.
Добраться с центра китайской столицы до аэропорта можно на пекинском метро. Кроме того, 26 сентября запустят шесть маршрутов городских автобусов – пять дневных и один ночной.
Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составил порядка 80 миллиардов юаней или около 11,7 миллиарда долларов. Это делает проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.
24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Китайская столица станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.
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